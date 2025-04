Peter Navarro, o 'senhor tarifas' de Trump atacado por Musk

O economista americano Peter Navarro, arquiteto da guerra tarifária lançada pela Casa Branca e publicamente chamado de "imbecil" por Elon Musk, é um seguidor fiel de Donald Trump, a quem defendeu até na prisão.

Um dos poucos assessores do primeiro mandato do presidente republicano que ainda faz parte de seu círculo próximo, Peter Navarro contribuiu para dar forma à doutrina protecionista de Washington, especialmente em relação à China.

Desde 2006, esse economista formado em Harvard havia reunido suas ideias em um livro de tom combativo "The Coming China Wars" ("As Próximas Guerras da China"). Em 2011, outro livro que coescreveu, "Death by China" ("Morte pela China"), argumentava que Pequim violava o princípio do comércio ao subsidiar ilegalmente suas exportações e manipular sua moeda.