PSG vence Aston Villa (3-1) em casa pelo jogo de ida das quartas da Champions

Depois de Manchester City e Liverpool, foi a vez do Aston Villa. O Paris Saint-Germain vem jogando bem contra times ingleses nesta temporada e deu mais uma prova disso nesta quarta-feira (9), ao derrotar os 'Villains' por 3 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Como se tivessem sido impulsionados pela derrota do Real Madrid por 3 a 0 no dia anterior, o que evitaria o confronto contra o gigante da capital espanhola em uma hipotética semifinal, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique desferiram um novo golpe ? e já foram vários desde o início do ano ? e se consolidaram como sérios candidatos a conquistar a primeira "Orelhuda" de sua história.

Com menos estrelas em campo que nas decepções habituais em outras edições da Liga dos Campeões, mas com um jogo coletivo, solidário e vistoso raramente visto no Parque dos Príncipes, a equipe parisiense não pareceu ter sentido uma ressaca da comemoração do título da Ligue 1 no último domingo, após derrotar o Angers.