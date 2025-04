Radiografia das máfias do narcotráfico que semeiam o terror no Equador

A população fica no meio do fogo cruzado. Uma comerciante vítima de extorsão lembra do dia em que uma bomba explodiu em seu restaurante em Guayaquil, capital econômica e do crime do país. "Diziam que eram da máfia, pediam 15.000 dólares [R$ 89.000] para não nos matar", conta à AFP esta mulher, que pediu para manter sua identidade em sigilo.

Os tentáculos das organizações não respeitam fronteiras. Atuam na costa do Pacífico com o apoio de cartéis do México e da Colômbia, assim como da máfia albanesa. Em seguida, cruzam a cordilheira dos Andes até cidades como Quito, Ambato e a mineira Ponce Enríquez (sul do Equador), segundo especialistas.

A segurança está no centro das campanhas presidenciais às vésperas do segundo turno das eleições, no domingo, quando o presidente Daniel Noboa, que se denomina de centro esquerda, vai enfrentar a candidata esquerdista Luisa González.

- Sem chefões -

Em janeiro e fevereiro, o Equador registrou um morto por hora, segundo dados do Ministério do Interior. Foi o começo de ano mais sangrento desde que começaram os registros.

"A guerra é por território. Não há mais lideranças conhecidas como antes, cada um quer sua independência", assinala, sob sigilo, o líder de uma quadrilha.