Rei Charles III relembra valores compartilhados e defende paz na Itália

"A paz nunca deve ser tomada como garantida", alertou, nesta quarta-feira (9), o rei do Reino Unido, Charles III, em um discurso histórico no Parlamento italiano, no qual enalteceu os valores compartilhados entre os dois países.

Charles III, o primeiro monarca britânico a discursar para as duas casas do Parlamento da Itália em uma sessão conjunta, faz uma visita de Estado de quatro dias à península, onde celebrará o aniversário de 20 anos de casamento com sua esposa, Camilla.

"Grã-Bretanha e Itália estão hoje reunidas em defesa dos valores democráticos que compartilhamos", afirmou o rei de 76 anos, que começou discursando em italiano antes de continuar em inglês.