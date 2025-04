República Dominicana lamenta tragédia em casa noturna que deixou 113 mortos

Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma penitenciária em Higüey (leste) morreram em um incêndio.

A Jet Set afirmou, em um comunicado, que colabora "de forma total e transparente" com as autoridades para "esclarecer o ocorrido".

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e quase 1.000 de pé. O canal SIN informou que para a noite de terça-feira havia 267 reservas, algumas com até 10 integrantes.

