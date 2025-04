Rússia está 'arrastando' Pequim para conflito ao recrutar chineses, diz Zelensky

- "Sem fundamento" -

Zelensky afirmou, na terça-feira, que o Exército ucraniano capturou dois cidadãos chineses que lutavam ao lado das tropas russas no leste da Ucrânia.

O presidente ucraniano publicou um vídeo no qual supostamente aparece um dos soldados chineses, vestindo uniforme de combate e com as mãos amarradas, enquanto tenta descrever para alguém fora do enquadramento o que parece ser um confronto do qual participou.

Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, informou que seu governo "realiza verificações com a Ucrânia sobre este assunto", mas qualificou como "sem fundamento" as acusações feitas por Kiev na véspera de que vários cidadãos chineses estejam lutando com o exército russo.

"Quero ressaltar que o governo chinês sempre pediu a seus cidadãos que se mantenham afastados das zonas de conflito armado, evitem se envolver em conflitos armados de qualquer forma e participar das operações militares de qualquer parte", enfatizou.

O Kremlin, por sua vez, se recusou a comentar o anúncio.