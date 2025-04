Socorrista arrisca a vida em Gaza para salvar homem preso após bombardeio israelense

Um colega de Shaghnobi chegou correndo para adverti-lo de que restavam apenas 10 minutos "para salvar qualquer pessoa que ainda estivesse viva".

Os dois socorristas uniram forças e, juntos, conseguiram liberar a perna do homem.

"Naquele momento, meus olhos se encheram de lágrimas, meu corpo tremia de cansaço", disse Shaghnobi.

Ele chamou seus colegas, que a princípio hesitaram, mas acabaram correndo com uma maca para ajudar a levar o sobrevivente para um lugar seguro.

Segundo a Defesa Civil de Gaza, pelo menos 31 pessoas, incluindo várias crianças, ficaram feridas na última quinta durante o bombardeio.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo sangrento ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, quase todos os 2,4 milhões de habitantes do território palestino, sitiado e devastado, foram deslocados pelos combates.