Tragédia em boate na República Dominicana deixa mais de 120 mortos

O número de mortos no desabamento de uma boate na República Dominicana subiu para 124 nesta quarta-feira (9), enquanto a esperança por encontrar sobreviventes diminui.

O teto do "Jet Set", em Santo Domingo, desabou no dia anterior durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que estava entre os mortos.

Dezenas de parentes se reuniram em frente à boate, em hospitais e necrotérios, esperando notícias ou a identificação de seus entes queridos. Uma lista com os nomes das vítimas foi colocada na lona de uma tenda ao lado do local onde chegam os corpos.