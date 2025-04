Tragédia na Rep. Dominicana: o que se sabe sobre desabamento da casa noturna

O local tem capacidade para 700 pessoas sentadas e cerca de 1.000 em pé. O canal SIN informou que havia 267 reservas naquela noite, algumas com até 10 pessoas.

Além de Pérez, também morreu a governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, e os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco. Os times pelos quais jogaram nos Estados Unidos prestaram homenagem a eles.

- Antecedentes -

O desabamento da Jet Set é uma das maiores tragédias da República Dominicana, país caribenho que reorientou com sucesso sua economia para o turismo, com mais de 11 milhões de visitantes em 2024, segundo o Ministério do Turismo.

Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo. Quatro edifícios foram destruídos e outros nove foram danificados.

Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma prisão em Higüey (leste) morreram em um incêndio causado por uma briga entre detentos.