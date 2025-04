Trump triplica tarifas sobre pequenos pacotes chineses

O presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto na terça-feira (8) que triplica as tarifas sobre os pequenos pacotes enviados da China, de 30% para 90%, um motor do crescimento de gigantes do comércio eletrônico como Shein e Temu.

Como parte do forte aumento de 104% nas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses, o presidente americano também aumentou as tarifas sobre os pequenos pacotes, que serão implementadas a partir de 2 de maio, de acordo com o decreto publicado na terça-feira.

Em 2 de abril, Donald Trump assinou um decreto que revogou a isenção tarifária concedida a pacotes com valor máximo de 800 dólares (4.748 reais) e impôs uma tarifa de 30% sobre o valor declarado, ou um mínimo de 25 dólares (148 reais).