Abalados após derrotas na Champions, Bayern e Dortmund duelam pela 29ª rodada da Bundesliga

O Bayern de Munique visitará a Inter de Milão na quarta-feira, abalado após a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, enquanto o Borussia Dortmund espera um milagre na terça-feira diante de sua "Muralha Amarela" no Westfalenstadion para reverter a dura goleada de 4 a 0 sofrida em Barcelona.

Mas, embora o 'Klassiker' tenha um sabor mais insosso do que o normal, a briga por vagas europeias manterá a emoção do fim de semana.

O RB Leipzig (5º, 45 pontos) abrirá a rodada na sexta-feira em Wolfsburg (12º) com a oportunidade de entrar provisoriamente no 'Top 4'. O Mainz (4º, 46 pts) vai enfrentar no sábado o Hoffenheim (14º) e o Eintracht Frankfurt (3º, 48 pts) receberá o Heidenheim (16º) no domingo, com o objetivo de permanecer na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por sua vez, já eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen (2º, 62 pts) tem a oportunidade neste sábado de ficar provisoriamente a três pontos do líder Bayern (68 pts) se vencer em casa o Union Berlin (13º). Um triunfo da equipe do técnico Xabi Alonso reacenderia suas esperanças de título... e o interesse no 'Klassiker'.

--- Programação da 29ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: