Academia concederá Oscar a dublês de ação a partir de 2028

"Temos orgulho de homenagear o trabalho inovador desses artistas técnicos e criativos e os parabenizamos por seu comprometimento e dedicação em alcançar esta ocasião memorável."

As regras do prêmio serão anunciadas em dois anos, acrescenta a nota.

O anúncio marca o encerramento de uma campanha crescente para uma categoria que homenageie os melhores dublês de ação no Oscar.

Os apoiadores dessa incorporação argumentam que a contribuição destes heróis anônimos que arriscam suas vidas e sus extremidades não difere do trabalho dos responsáveis por som, maquiagem e efeitos visuais, que são reconhecidos a cada ano na cerimônia.

Os dublês de ação são reconhecidos em algumas premiações de cinema e televisão, como a realizada pelo Sindicato dos Atores (SAG Awards).

A Academia expandiu a luxuosa premiação do Oscar com a criação de categorias que refletem as complexidades do cinema moderno.