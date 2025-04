Alcaraz atropela Altmaier e avanças às quartas em Monte Carlo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, garantiu nesta quinta-feira (100 sua vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo após vencer com autoridade o alemão Daniel Altmaier (nº 84) por 6-3, 6-1.

A estrela espanhola de 21 anos venceu em apenas 1 hora e 26 minutos o alemão, que veio do quali, e enfrentará na próxima rodada o francês Arthur Fils (nº 15).

"Seu nível está muito alto neste momento", declarou Alcaraz sobre seu próximo adversário após a partida. "Vi um pouco do jogo dele hoje e está jogando muito bem. Mas não vou me assustar, com certeza."