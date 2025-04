Conmebol investiga Palmeiras por gesto racista de torcedor na Libertadores Conmebol investiga Palmeiras por gesto racista de torcedor na Libertadores

A Conmebol abriu um processo contra o Palmeiras por um gesto racista de um torcedor no Allianz Parque na quarta-feira (9) durante a vitória do clube paulista por 1 a 0 contra o Cerro Porteño, pela Libertadores da América.

Uma fonte da Conmebol confirmou à AFP nesta quinta-feira (10) o início da investigação sobre racismo, semanas depois que o Cerro Porteño foi punido por atos do mesmo tipo protagonizados por seus torcedores contra os jogadores do Palmeiras que disputavam um torneio sub-20 em Assunção.

Imagens divulgadas nas redes sociais na noite de quarta mostram um 'torcedor' com a camisa do Palmeiras imitando um macaco para os torcedores do Cerro Porteño.