Dois jornalistas investigativos turcos são presos em seu país

"Uma investigação com procedimentos de detenção, busca e apreensão está em andamento contra os suspeitos", afirmou a Procuradoria-Geral em um comunicado.

Os jornais de oposição Birgün e Cumhuriyet, para os quais trabalham, condenaram a ação, que, segundo eles, estava ligada às investigações dos jornalistas sobre a prisão, em março, do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu.

"O alvo do governo não é o crime ou os criminosos, mas os verdadeiros jornalistas que lutam para dizer a verdade", denunciou Ibrahim Aydin, presidente do conselho de administração do Birgün, no X.

Agirel e Soykan, considerados entre os jornalistas investigativos mais conhecidos do país, revelaram recentemente em um programa do YouTube o que eles alegam ser irregularidades nas investigações contra Imamoglu e outros prefeitos do CHP (partido social-democrata de oposição) de diferentes distritos de Istambul, disse a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) no Bluesky.

Um jornalista sueco também foi preso no final de março em Istambul sob a acusação de "terrorismo" e "insulto ao presidente" Erdogan.

