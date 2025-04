Dupla Hamilton-Leclerc, da Ferrari, confia numa reação da equipe no GP do Bahrein

Após um início de temporada fraco, a Ferrari, com seus dois pilotos Lewis Hamilton e Charles Leclerc, tentará acertar seu rumo no GP do Bahrein que será disputado neste fim de semana.

Com a exceção da vitória de Hamilton na corrida sprint do GP da China, a 'Scuderia' ainda não conseguiu brilhar nesta temporada: o quarto lugar de Leclerc no Japão no último fim de semana foi seu melhor resultado.

O piloto monegasco está confiante de que as novas configurações e o calor do circuito de Sakhir serão seus aliados. Altas temperaturas podem prejudicar as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri, e a Red Bull do atual tetracampeão mundial Max Verstappen, os três pilotos em melhor fase no Mundial.