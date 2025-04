Escola na Irlanda quer preservar tradição dos telhados de palha

E a chuva "resvala sobre um telhado de palha como as costas de um pato", acrescenta Conal Shovlin, que gostaria que esse tipo de formação fosse ensinado nas escolas técnicas.

Em sua opinião, há entre 300 e 400 cabanas na Irlanda que precisam de reparos urgentes e restam somente dez artesãos especialistas nesse tipo de telhado em tempo integral no país.

Um estudo recente revelou uma diminuição de 30% no número de casas com telhado de palha nos últimos dez anos no condado de Donegal.

"Estão desaparecendo, mas não são enormes e não são tão difíceis de restaurar", afirma Shovlin. "Se formarmos especialistas nisso, poderão percorrer o país e salvá-las", acrescenta.

Mas relançar esse ofício não é tarefa fácil. Além da falta de mão de obra qualificada, a escassez de matérias-primas também representa um obstáculo.

