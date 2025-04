Exército israelense anuncia demissão de pilotos que assinaram carta sobre guerra em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (10), que os pilotos reservistas que assinaram uma carta na qual pedem publicamente que a libertação dos reféns seja garantida, ainda que ao custo do encerramento da guerra em Gaza, serão dispensados da força aérea.

"Com total apoio do chefe do Estado-Maior geral, o comandante da Força Aérea Israelense decidiu que qualquer reservista que assinou a carta não poderá continuar no serviço", declarou um responsável do exército à AFP.

Estas declarações ocorrem após a aparição de uma carta assinada por cerca de 1.000 pilotos e aviadores de reserva e aposentados, que desafia abertamente a política de Benjamin Netanyahu.