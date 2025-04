Hamas afirma que plano da França de reconhecer o Estado palestino é um 'passo importante'

O movimento islamista Hamas afirmou nesta quinta-feira (10) à AFP, que o anúncio do presidente Emmanuel Macron, de que a França pode reconhecer o Estado palestino em junho, é "um passo importante".

"A França, como país com importante peso político e que é membro permanente do Conselho de Segurança (da ONU), tem a capacidade de influenciar o curso de soluções justas e pressionar pelo fim da ocupação, e de concretizar as aspirações do povo palestino", declarou Mahmud Mardawi, um funcionário de alto escalão do movimento que governa Gaza.

Macron anunciou nesta quarta-feira (9) que a França poderia reconhecer o Estado palestino "em junho", durante uma conferência que copresidirá com a Arábia Saudita na sede da ONU em Nova York e que permitiria, segundo o presidente, o reconhecimento do Estado palestino e de Israel por diferentes países.