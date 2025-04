Indígenas e ambientalistas pedem acordo na COP30 para fim dos combustíveis fósseis

Cerca de 200 organizações indígenas e ambientalistas do mundo inteiro fizeram, nesta quinta-feira (10), um apelo à presidência brasileira da COP30 para que impulsionasse um compromisso para acabar com os combustíveis fósseis durante a cúpula sobre mudanças climáticas, que ocorrerá em novembro em Belém, no Pará.

Os ativistas entregaram em Brasília uma carta ao presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago, na qual o instam a apoiar os pedidos de "bloquear" novos projetos de exploração petrolífera e de "cortar de forma rápida, ordenada e equitativa" a produção de hidrocarbonetos no mundo, principal causa do aquecimento global.

Além disso, pediram "urgentemente que a COP30 renove o compromisso global e apoie a implementação de uma transição energética", segundo o texto, assinado por 180 organizações.