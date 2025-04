Kleber Mendonça Filho disputará a Palma de Ouro em Cannes com 'O Agente Secreto'

"O Acerto Final" é a segunda parte de "Missão Impossível - Acerto de Contas" (2023), no qual o agente Ethan Hunt e sua equipe enfrentam a ameaça de uma inteligência artificial que pode destruir o mundo.

O festival também prestará homenagem, na cerimônia de abertura, ao lendário Robert De Niro, 81 anos, vencedor de duas estatuetas do Oscar, mas nunca premiado em Cannes. O protagonista de "Taxi Driver" receberá uma Palma de Ouro honorária.

Outra estrela de Hollywood no evento será a atriz Scarlett Johansson, que exibirá sua estreia como diretora, com "Eleanor the Great", apresentada na mostra 'Um Certo Olhar'. Ela também está no elenco do filme de Wes Anderson que disputará a Palma de Ouro, "The Phoenician Scheme", ao lado de Benicio del Toro e Tom Hanks.

- Momento de introspeção -

A apresentação dos filmes selecionados acontece em um momento de introspecção para o cinema na França, após a divulgação de um duro relatório por uma comissão parlamentar sobre a violência sexual no mundo da cultura.

"O festival tomou conhecimento com seriedade e determinação das recomendações da comissão de investigação a respeito da violência (sexual) no setor cultural", declarou a presidente do evento, Iris Knobloch.