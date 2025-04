Mbappé consegue embargo cautelar de € 55 milhões contra PSG

O astro francês Kylian Mbappé obteve um embargo preventivo de 55 milhões de euros (cerca de R$ 364 milhões na cotação atual) do Paris Saint-Germain por salários e bônus não pagos que ele reivindica de seu antigo clube, anunciaram seus advogados nesta quinta-feira (10).

Mbappé, que deixou o PSG em 2024, exige o pagamento pelos últimos três meses de seu contrato, assim como seus bônus por assinatura de contrato e ética.

Na quarta-feira, o juiz de execução do tribunal de Paris autorizou o bloqueio preventivo das contas do clube a pedido do jogador, que também apresentou uma queixa contra o X por "insultos públicos".