Misteriosa 'partícula fantasma' seria mais leve do que se acreditava

Na tentativa de descobrir a massa dos neutrinos, minúsculas 'partículas fantasma' que poderiam solucionar alguns dos maiores mistérios do universo, cientistas revelaram um novo limite de quanto eles poderiam pesar, reduzindo pela metade uma estimativa anterior.

Desde que a existência dos neutrinos foi proposta, em 1930, pelo físico austríaco Wolfgang Pauli, cientistas ao redor do mundo quebram a cabeça para aprender tudo sobre eles, em especial sua massa.

Isso é importante porque o neutrino, "como a partícula de matéria mais abundante no Universo, estabelece um vínculo entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande", explicou à AFP Thierry Lasserre, físico do Comissariado europeu para a Energia Atômica e do Instituto Max Planck. Sua massa "influencia as estruturas que compõem o cosmos", acrescentou.