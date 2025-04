Mostra oficial de Cannes terá Jafar Panahi, Wes Anderson, Julia Ducournau, Jean-Pierre e Luc Dardenne

O diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho também disputará a Palma de Ouro com "O Agente Secreto".

Mendonça Filho, um nome frequente do festival francês, já disputou a Palma de Ouro de Cannes com "Bacurau" (2019) e "Aquarius" (2016). Também participou de outras mostras do evento, como em 2023 com o documentário "Retratos Fantasmas".

Com "O Agente Secreto", o cineasta aborda a história recente do Brasil, com um thriller ambientado em 1977, durante a ditadura militar.

O festival também exibirá a estreia como diretora da atriz Scarlett Johansson, que também está no elenco do filme de Wes Anderson "The Phoenician Scheme", ao lado de Benicio del Toro e Tom Hanks.

A atriz apresentará sua estreia atrás das câmeras, "Eleanor the Great", na mostra "Um Certo Olhar".

A seleção do festival, que acontecerá de 13 a 24 de maio, ainda pode ser ampliada na próxima semana, destacou Frémaux.