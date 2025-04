Mulher denuncia jogador Payet, do Vasco, por "violência física e psicológica"

A AFP entrou em contato com o perfil do jogador no Instagram e com o Vasco da Gama, mas não obteve resposta imediata.

A denunciante disse à AFP que conheceu Dimitri Payet pelo Instagram em agosto do ano passado e que logo iniciaram um relacionamento amoroso.

Apesar de viver no Paraná, a torcedora do Vasco afirma ter ido diversas vezes ao Rio para visitar o jogador.

"Em dezembro, tivemos o nosso primeiro problema, nossa primeira briga e a partir desse dia para frente que ele começou a falar em punições contra mim", relatou.

Ela também disse que o jogador lhe pedia "provas de amor" que consistiam em "humilhações", como enviar vídeos "bebendo a minha urina, bebendo água do vaso sanitário ou lambendo o chão", conforme também registrado na denúncia.

Ferrari, que é advogada, afirmou ainda que Payet chegou a "empurrá-la" e "pisar sobre ela".