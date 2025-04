'Nossos filhos estão em perigo', alertam famílias de reféns após retomada da ofensiva israelense em Gaza

Dos 251 reféns capturados durante o ataque sem precedentes do Hamas a Israel, 58 permanecem em Gaza, incluindo 34 que o Exército israelense acredita estarem mortos.

Uma trégua, que durou de 19 de janeiro a 17 de março, permitiu a libertação de 25 reféns e a devolução dos corpos de oito deles que morreram em cativeiro, em troca da libertação de quase 1.800 prisioneiros palestinos.

O cessar-fogo terminou em 18 de março, quando Israel retomou sua ofensiva em Gaza com bombardeios intensos, após semanas de desacordo com o Hamas sobre as próximas fases da trégua.

- "Pressão militar" -

Tamir serviu como soldado na agência que coordena assuntos civis nos Territórios Palestinos. Nimrodi o descreve como uma pessoa "feliz, curiosa, altruísta e criativa".

Em 7 de outubro, Tamir conseguiu enviar uma mensagem em meio à onda de foguetes que o Hamas lançou desde o amanhecer. Ele foi então feito refém junto com outros dois soldados, que morreram dois meses depois em Gaza em circunstâncias que permanecem desconhecidas.