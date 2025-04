Panamá vai permitir militares dos EUA em áreas adjacentes ao Canal

Em visita a Lima, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, disse hoje que descartou a intenção do Pentágono de incluir no acordo termos como "presença militar permanente", "bases militares" e "cessão de território": "Retiramos os conceitos de presença militar permanente, de bases militares, de cessão de território, porque isso sim é inaceitável."

O chanceler Javier Martínez-Acha afirmou hoje no X que o acordo respeita a Constituição e os tratados do Canal. "Não foi cedido nenhum centímetro de soberania. O acordo busca estabelecer uma cooperação mais ampla em matéria de defesa do Canal em caso de ameaças tangíveis."

O Panamá proíbe por lei o estabelecimento de bases militares, e desmantelou o Exército após a invasão dos Estados Unidos, em 1989, para capturar o ex-ditador Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas.

mis-jjr/atm/mel/lb

© Agence France-Presse