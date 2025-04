Presidente do México destaca 'muitíssimas' possibilidades de complementação econômica com o Brasil

A presidente do México, Claudia Sheibaum, destacou, nesta quinta-feira (10), que existem "muitíssimas" possibilidades de complementação econômica com o Brasil, após conversar na quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no marco da cúpula da Celac.

A declaração da mandatária esquerdista ocorre um dia depois de participar da reunião de líderes desse fórum multilateral em Honduras, onde prometeram a unidade da região frente à guerra comercial do presidente americano, Donald Trump.

"Brasil e México somos as economias mais importantes da América Latina e do Caribe e falando, por exemplo, com o presidente Lula, há muitíssimas coisas que poderíamos fazer complementariamente", disse Sheinbaum em sua habitual coletiva matutina.