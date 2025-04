Profissionais dos transportes protestam contra extorsão no Peru

Centenas de motoristas foram às ruas, nesta quinta-feira (10), em Lima, em protesto contra a inação do governo da presidente Dina Boluarte diante da onda de extorsão do crime organizado, que matou 15 profissionais do setor desde o começo do ano na capital peruana.

A manifestação atraiu um grande número de sindicalistas que saíram às ruas e paralisaram seus veículos, causando aglomerações de passageiros e atrasos na entrada dos locais de trabalho.

Entre janeiro e abril, em Lima e Callao, 15 motoristas foram assassinados e houve mais de 25 ataques contra o serviço público dos transportes, segundo a Associação Nacional de Integração de Profissionais dos Transportes (Anitra).