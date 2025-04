Promotoria russa pede quase seis anos de prisão contra jornalistas por colaborar com organização de Navalny

Os jornalistas Antonina Kravtsova, Serguei Kareline, Konstantin Gabov e Artiom Krieger são acusados de "extremismo".

A promotora Nadezhda Tikhonova solicitou em um tribunal de Moscou uma pena de 5 anos e 11 meses de prisão para cada um deles, informou nesta quinta-feira o site russo Mediazona, especializado no acompanhamento de casos judiciais.

O julgamento foi realizado a portas fechadas, um procedimento que se tornou comum na Rússia para esse tipo de caso.

Kravtsova, que trabalhava sob o nome de Antonina Favorskaïa, cobria regularmente os julgamentos de Navalny para a SOTAvision. Gravou, em 15 de fevereiro, o último vídeo mostrando-o ainda com vida durante uma audiência, um dia antes de sua morte, quando compareceu por videochamada de sua prisão no Ártico.

Os outros dois acusados são os repórteres Serguei Kareline e Konstantin Gabov, indiciados por terem participado da criação de vídeos para a equipe de Navalny. O primeiro colaborou no passado com a agência Reuters e o segundo, com a Associated Press.

O quarto acusado é Artiom Krieger, um jornalista da SOTAvision também acusado de ter colaborado com a organização anticorrupção de Navalny.