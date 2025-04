Protecionismo de Trump favorece acordo UE-Mercosul, diz presidente do Uruguai

"Acredito que isso está acontecendo", disse o uruguaio. "Também conversamos sobre isso com Lula, que tem muita expectativa, ou, pelo menos, mais do que tinha antes, porque acho que não resta outro remédio para a Europa a não ser baixar um pouco a exigência."

A Comissão Europeia, que faz uma revisão legal do que foi negociado com o Mercosul, pretende apresentar aos países do bloco uma proposta sobre o acordo antes do fim do verão, informou hoje o porta-voz de comércio.

ad/val/lb

© Agence France-Presse