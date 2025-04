Queda de helicóptero no rio Hudson, em NY, deixa seis mortos

Seis pessoas, entre elas três crianças, morreram nesta quinta-feira (10) em Nova York quando o helicóptero em que viajavam caiu no rio Hudson, confirmou o prefeito da cidade.

A causa do acidente ainda é desconhecida. Imagens transmitidas por canais locais de televisão mostraram a rápida queda do helicóptero no rio que separa Nova York de Nova Jersey, na altura de Manhattan.

"As seis vítimas foram removidas da água. Infelizmente, as seis foram declaradas mortas", afirmou o prefeito Eric Adams à imprensa.