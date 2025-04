República Dominicana presta homenagem a Rubby Pérez, a voz do merengue

A República Dominicana se despediu, nesta quinta-feira (10), com música, orações e lágrimas do cantor dominicano Rubby Pérez, conhecido como "a mais alta voz do merengue", que morreu na terça-feira durante a tragédia da casa noturna Jet Set, em Santo Domingo.

Roberto Antonio Pérez, de 69 anos, estava realizando um show no momento do desabamento do teto do clube, que já deixou mais de 220 mortos até o momento.

"Minha alma está prestes a explodir de amor", declarou sua filha Zulinka Pérez, sobrevivente da tragédia, em uma cerimônia privada no Teatro Nacional de Santo Domingo.