Sobrevivente relata ataque israelense que matou 15 socorristas em Gaza

Ele estava na primeira ambulância enviada para a área após chamados de moradores. O que aconteceu depois, disse, foi uma emboscada repentina e violenta.

Abed lembra de estar com o motorista Mustafa al Khawaja e o paramédico Ezzedine Shaat ? ambos morreram.

"Assim que chegamos ao local, disparos repentinos e intensos de soldados israelenses atingiram diretamente o veículo", disse.

"Me joguei no chão, na parte de trás do veículo, para me proteger. Depois disso, não ouvi mais nada dos meus colegas, apenas o estrondo da morte".

Abed lembrou que entrou em pânico enquanto os tiros continuavam e ele não conseguia usar o telefone. Então, ouviu vozes em hebraico.

"A porta do veículo foi aberta e lá estavam soldados das forças especiais israelenses com uniforme militar completo. Eles me tiraram do veículo", disse.