Trump aliviará cruzada migratória para dar mão de obra a agricultores e hoteleiros

Em seu retorno ao poder em janeiro, Trump eliminou o aplicativo de celular CBP One introduzido pelo governo de seu antecessor, o democrata Joe Biden, para que os migrantes pudessem agendar um horário em um porto de entrada e ingressar legalmente no país.

Mais de 900 mil pessoas utilizaram o aplicativo, de acordo com dados oficiais. A administração de Trump, porém, o substituiu pelo CBP Home, que incentiva a autoexpulsão dos imigrantes.

"Vamos trabalhar com as pessoas para que, se deixarem o país de forma adequada e retornarem ao seu país, trabalhemos com elas desde o início para tentar que retornem legalmente", assegurou Trump durante uma reunião de seu gabinete.

Empresários e congressistas republicanos e democratas enviaram no final de março uma carta à Casa Branca para pedir permissões de trabalho para os imigrantes sem antecedentes criminais. Argumentam que sem mão de obra os Estados Unidos deixam de ser a maior economia mundial.

- "Precisam de gente" -

"Precisamos cuidar dos nossos agricultores, hotéis e, vocês sabem, dos diversos locais onde precisam de gente", afirmou Trump nesta quinta.