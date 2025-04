Turquia e Israel negociam para evitar uma escalada na Síria

Turquia e Israel realizam negociações no Azerbaijão para evitar uma escalada na Síria, informaram fontes de ambos os lados nesta quinta-feira (10), e nenhum dos países considera normalizar as relações.

"Uma delegação diplomática, chefiada pelo diretor do Conselho de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, (...) se reuniu ontem à noite (quarta-feira) com uma delegação turca", informou o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, garantindo que ambos os países querem "continuar o diálogo".

Uma fonte do Ministério da Defesa turco confirmou que esta "reunião técnica", anunciada na quarta-feira à noite por Ancara, ocorre no Azerbaijão, um aliado turco que mantém relações estreitas com Israel.