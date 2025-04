UE suspende por 90 dias as contramedidas às tarifas americanas, anuncia Von der Leyen

"Tomamos nota do anúncio do presidente Trump. Queremos dar uma oportunidade às negociações", afirmou Von der Leyen no comunicado.

"Ao mesmo tempo em que finalizamos a adoção das contramedidas da UE, que receberam na quarta-feira forte apoio dos Estados-membros (do bloco), vamos suspendê-las por 90 dias", indicou.

"Como eu disse antes, todas as opções permanecem sobre a mesa", alertou.

Algumas horas antes, Von der Leyen celebrou a decisão de Trump sobre uma "pausa" na aplicação das tarifas e considerou o gesto um "passo importante para estabilizar a economia mundial".

Na quarta-feira, os países da UE apoiaram o primeiro pacote de represálias às tarifas dos Estados Unidos.

A UE foi afetada por três séries de tarifas americanas e agora busca um equilíbrio difícil entre as represálias e a promoção de negociações que permitam romper a escalada de tensões.