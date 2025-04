Afeganistão executa quatro homens condenados por assassinato

Dois homens foram executados diante de quase 20.000 pessoas no estádio de Qala-I-Naw, a capital da província de Badghis, na região noroeste do país, com base no princípio islâmico da lei de talião, anunciou a Suprema Corte.

As famílias das vítimas foram consultadas sobre um possível indulto aos acusados, mas se recusaram a perdoar os condenados, acrescentou a Suprema Corte.

Os dois condenados "estavam sentados, de costas para nós", contou à AFP Mohamed Iqbal Rahimyar, um homem de 48 anos que compareceu ao estádio.

"Parentes das vítimas estavam atrás deles e os condenados receberam tiros com pistolas", acrescentou.

"O primeiro (dos executados) matou três pessoas, o segundo uma", disse à AFP um porta-voz das autoridades locais.

"Os parentes dos condenados tentaram se desculpar e ofereceram uma compensação econômica, mas as famílias das vítimas se recusaram a perdoá-los", completou.