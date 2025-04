CBF pede que Fortaleza seja declarado vencedor do confronto contra Colo Colo após confusão na Libertadores

A polícia interveio para conter os torcedores e evitar seu acesso ao estádio.

Durante a operação, houve uma confusão que provocou a queda de uma grade, que esmagou e matou duas pessoas.

Segundo informação do Ministério Público chileno, as vítimas eram dois jovens de 18 e 13 anos.

Apesar dos incidentes, a partida não foi suspensa e aos 65 minutos de jogo, quando o placar estava 0-0, o árbitro interrompeu a partida depois que torcedores do Colo Colo invadiram o campo. Quase duas horas depois, a Conmebol anunciou que o encontro havia sido "cancelado" por falta de garantias.

Fora do estádio Monumental, os torcedores do Colo Colo entraram em confronto com a polícia, que tentou dispersá-los com jatos d'água, constatou um fotógrafo da AFP.

O Ministério Público abriu uma investigação para esclarecer as causas da morte dos dois torcedores.