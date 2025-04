Código administrativo para profissionais do sexo gera controvérsias na Itália

Isso provoca críticas por incluir em uma mesma categoria tanto atividades legais quanto ilegais.

Parlamentares e defensores de direitos advertiram que a medida poderia normalizar práticas ligadas à exploração sexual e ao tráfico de pessoas.

A senadora Alessandra Maiorini (Movimento 5 Estrelas) questionou quem tomou a decisão e advertiu sobre o risco de abrir "áreas cinzentas" legais.

Por outro lado, o vice-primeiro ministro, Matteo Salvini, defendeu a medida como um avanço até "o senso comum e a legalidade".

O Istat esclareceu que este código foi implementado para cumprir com normas da União Europeia, as quais buscam harmonizar as estatísticas econômicas em todos os países membros, independentemente de suas leis locais.

A classificação não legaliza a prostituição na Itália e nem autoriza atividades ilegais, mas só se aplicaria àqueles envolvidos em atividades legais e registradas.