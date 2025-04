Colômbia pede que EUA negocie as tarifas de Trump

"Estamos dispostos a negociar", disse ela em entrevista coletiva.

As autoridades americanas viajarão para a Colômbia no final de abril para discutir as questões relacionadas à relação comercial, acrescentou.

As tarifas dos EUA, cuja aplicação está suspensa por 90 dias para países que não anunciaram medidas recíprocas, afetariam setores-chave da economia colombiana, como a agricultura e a exploração de petróleo.

O TLC protege produtos como flores e café com tarifas baixas. O presidente Petro expressou sua intenção de renegociá-lo.

A Colômbia não reagiu com represálias tarifárias contra os Estados Unidos.

Em janeiro, Trump e Petro entraram em conflito sobre as condições de deportação de migrantes colombianos irregulares. Em meio à disputa, eles anunciaram tarifas recíprocas de até 50%. Mas horas depois, a crise diplomática foi resolvida e as tarifas não se materializaram.