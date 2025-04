Di María e Paredes são investigados por apostas ilegais na Itália

Após a análise dos celulares de Tonali e Fagioli e suas audiências, vários jogadores e ex-atletas da Juventus estão sendo investigados, incluindo Weston McKennie e Mattia Perin, Di María e Paredes, bem como Raoul Bellanova (Atalanta) e Samuele Ricci (Torino).

Eles podem ser multados em 250 euros (US$ 272 ou R$ 1.619, na cotação atual) e também podem enfrentar processos disciplinares da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Tonali, que joga pelo Newcastle, e Fagioli, da Juventus na época e agora com a camisa da Fiorentina, receberam suspensões de 10 e sete meses, respectivamente, em outubro de 2023, que já cumpriram.

A Justiça, no entanto, não confirmou os nomes dos jogadores que estão sendo investigados atualmente.

Campeão do mundo com a Argentina no Catar-2022, Di María agora joga no Benfica, enquanto Paredes veste a camisa da Roma.

