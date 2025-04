FMI aprova crédito de US$ 20 bilhões para a Argentina

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, destacou no X que o crédito representa "um voto de confiança na determinação do governo" do presidente Javier Milei em "avançar nas reformas", e um reconhecimento "dos avanços impressionantes na estabilização da economia" argentina.

Em pronunciamento em rede nacional, Milei afirmou que seu país crescerá "como nunca" após a liberação do controle cambial e o acordo com o FMI para o empréstimo de US$ 20 bilhões.

O presidente ressaltou que é a primeira vez que a Argentina tem "ordem fiscal, monetária e cambial ao mesmo tempo", e que "a economia real dos argentinos vai melhorar no contexto dessa estabilidade e crescerá como nunca".

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por sua vez, anunciou hoje US$ 10 bilhões em ajuda à Argentina nos próximos três anos, pendentes de aprovação do seu conselho de administração.

O pacote inclui US$ 7 bilhões para o setor público e US$ 3 bilhões "para promover a atividade do setor privado", informou o Banco.

