Governo Trump se recusa a informar Justiça sobre imigrante deportado por engano

A administração do presidente americano, Donald Trump, recusou-se nesta sexta-feira (11) a fornecer a uma juíza federal as informações solicitadas sobre um imigrante salvadorenho deportado por engano, alegando que a magistrada impôs um "prazo impraticável".

Os advogados do salvadorenho Kilmar Ábrego García expressaram indignação diante da "arrogância e crueldade" do governo, que acusaram de continuar "adiando, se esquivando e ignorando as ordens judiciais, enquanto a vida e a segurança de um homem estão em perigo".

"Não se levou esse tempo para considerar a possibilidade de expulsar García", deportado 72 horas após sua prisão, protestaram os advogados.