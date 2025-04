Inflação argentina sobe para 3,7% ao mês em março, antes de acordo com FMI

A inflação na Argentina situou-se a 3,7% mensais em março, acima dos 2,4% de fevereiro, e chegou a 55,9% interanual, informou o Instituto de Estatística (Indec), em um momento em que o país aguarda a aprovação de um empréstimo do FMI.

O índice superou a barreira dos 3% pela primeira vez desde setembro.

A notícia surge em um mês sacudido por turbulências no âmbito doméstico, diante da sangria de reservas do Banco Central e da expectativa por eventuais modificações no regime cambiário após o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).