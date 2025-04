Inflação interanual do Brasil chega a 5,48% em março

A inflação interanual no Brasil atingiu 5,48% em março, com uma tendência de alta que mostra as dificuldades do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para conter o aumento dos preços, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (11).

O aumento mensal foi de 0,56%. O número é menor em relação aos 1,31% de fevereiro, porém o mais alto para março desde 2003 e acima da meta fixada pelo Banco Central.

Em fevereiro, a inflação interanual ficou em 5,06%.