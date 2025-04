Leipzig vence Wolfsburg (3-2) e sobe para quarto na Bundesliga

Com dois gols do meio-campista holandês Xavi Simons, o Leipzig venceu o Wolfsburg por 3 a 2 nesta sexta-feira (11) na abertura da 29ª rodada da Bundesliga e subiu para a quarta colocação, que classifica para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

O centroavante belga Loïs Openda abriu o placar para o Leipzig logo aos 11 minutos e Simons fez 2 a 0 aos 26.

Depois do intervalo, o jovem de 21 anos, ex-jogador das categorias de base do Barcelona e do Paris Saint-Germain, marcou seu segundo gol (49').