Líder isolado, Liverpool recebe West Ham pela 32ª rodada da Premier League

Com o contrato de Mohamed Salah renovado até 2027, o Liverpool recebe o West Ham (16º) no domingo, após perder para o Fulham (3-2) na semana passada, sabendo que se conquistar os três pontos ficará ainda mais perto do título da Premier League.

Enquanto isso, Chelsea, Manchester City, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa travam uma batalha para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Anfield será uma festa no domingo, pelo menos no início da partida, quando os torcedores dos 'Reds' poderão comemorar a renovação do contrato do astro egípcio Salah por mais dois anos.