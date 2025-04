McLaren confirma sua força no 2º treino livre do GP do Bahrein

Os pilotos da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, mostraram que continuam em grande fase: eles registraram os dois tempos mais rápidos na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Bahrein, a quarta etapa do Mundial de F1, nesta sexta-feira (11).

Já ao cair da noite no Circuito Internacional de Sakhir, e sob temperaturas mais amenas do que as do primeiro treino livre e que poderão ser semelhantes às da corrida de domingo, Piastri completou a volta na pista em 1 minuto, 30 segundos e 505 milésimos de segundo, superando seu companheiro de equipe Norris, atual líder do Mundial, por 154 milésimos de segundo.

O australiano e o britânico demonstraram a potência de seus carros laranja no circuito altamente técnico de 5.412 km, relegando George Russell (Mercedes) ao terceiro lugar, mais de meio segundo atrás.