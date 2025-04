Mohamed Salah assina novo contrato de dois anos com o Liverpool

Salah, 32 anos, fez 243 gols em 394 partidos pelos 'Reds' desde que chegou ao clube, procedente da Roma, em 2017. O egípcio é terceiro maior artilheiro da história do clube.

O atacante fez 27 gols e deu 17 assistências na Premier League nesta temporada, o que deixa o Liverpool muito próximo do título, com 11 pontos de vantagem para o vice-líder Arsenal a apenas sete rodadas do fim do campeonato.

gj/gk/meb/pc/fp

© Agence France-Presse